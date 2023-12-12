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Квартира, дом, дача

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Кусачий холод: 9 частых проблем со здоровьем собак зимой

Кусачий холод: 9 частых проблем со здоровьем собак зимой

Зимой владельцам собак приходится непросто: холодная погода не всегда позволяет полноценно гулять с питомцем, гололёд или глубокий снег заметно сужают доступные для прогулок площади, а из-за реагентов на дорогах и тротуарах приходится очень тщательно мыть лапы четвероногому другу.

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