Кусачий холод: 9 частых проблем со здоровьем собак зимой

Зимой владельцам собак приходится непросто: холодная погода не всегда позволяет полноценно гулять с питомцем, гололёд или глубокий снег заметно сужают доступные для прогулок площади, а из-за реагентов на дорогах и тротуарах приходится очень тщательно мыть лапы четвероногому другу.
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