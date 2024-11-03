Рязанский кожно-венерологический диспансер отмечен Знаком отличия

Награду главному врачу диспансера Елене Большаковой вручил губернатор Павел Малков. Знаком отличия «Знак великого князя Олега Рязанского» награждаются организации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе Рязанской области.
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