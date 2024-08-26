Камни весом 300 килограммов сами двигаются через пустыню: тайна уникального феномена почти раскрыта

В одном из самых засушливых мест на Земле, в Долине Смерти, огромные камни весом до 350 кг неожиданно и, на первый взгляд, беспричинно перемещаются по поверхности сухого озера, оставляя за собой длинные следы, как будто кто-то толкает их невидимой рукой.