«Газпром» резко нарастил поставки газа в Китай

С середины ноября 2023 года «Газпром» существенно увеличил объем поставок по газопроводу «Сила Сибири», сделав это в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением к договору купли-продажи, заявили в российской компании, уточнив, что идет подготовка к наращиванию поставок, намеченному на следующий год.