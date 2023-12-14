«Газпром» резко нарастил поставки газа в Китай

С середины ноября 2023 года «Газпром» существенно увеличил объем поставок по газопроводу «Сила Сибири», сделав это в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением к договору купли-продажи, заявили в российской компании, уточнив, что идет подготовка к наращиванию поставок, намеченному на следующий год.
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