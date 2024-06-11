В Приморье предприниматель контрабандой вывез 40 тонн лосося

В Приморском крае 42-летний житель Хабаровска, занимающий должность директора в коммерческой организации, обвиняется в контрабанде крупной партии рыбы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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