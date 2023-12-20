Балицкий заявил о возможном крахе военного сопротивления ВСУ уже весной

Балицкий: организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной, заявил в среду, 20 декабря, в интервью «РИА Новости» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.