Балицкий заявил о возможном крахе военного сопротивления ВСУ уже весной

Балицкий: организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной, заявил в среду, 20 декабря, в интервью «РИА Новости» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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