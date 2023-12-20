Добрый Мир
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Добрый Мир

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Балицкий заявил о возможном крахе военного сопротивления ВСУ уже весной

Балицкий заявил о возможном крахе военного сопротивления ВСУ уже весной

Балицкий: организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной, заявил в среду, 20 декабря, в интервью «РИА Новости» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, пусть так и будет!😎👍👈🤠😀
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