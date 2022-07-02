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Минобороны России показало кадры работы танков и БТР в Донбассе

Минобороны России показало кадры работы танков и БТР в Донбассе

Минобороны РФ 2 июля показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты, которые в ходе спецоперации выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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