Минобороны России показало кадры работы танков и БТР в Донбассе

Минобороны РФ 2 июля показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты, которые в ходе спецоперации выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).