В Катаре сетуют на критическое снижение доходов в казну из-за ситуации в Ормузе Шейх Катара Тамим бен Хамад аль Тани сообщил о критическом снижении доходов в казну, из-за чего возникла необходимость откупоривать резервы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-премьер Брита...
- Назван последний ...
- Назван последний ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым