Moore Threads приблизижается к IPO

Moore Threads, китайский разработчик GPU, который также фокусируется на искусственном интеллекте, продвигается к потенциальному IPO после реструктуризации в акционерное общество и увеличения капитала до ¥330 млн ($45,6 млн), сообщает South China Morning Post.
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