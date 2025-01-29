В Новосибирске к уборке города от снега привлекли студентов

Студенты Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства получили возможность проходить преддипломную практику в ДЭУ-4, где они не только осваивают профессиональные навыки, но и получают зарплату.
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