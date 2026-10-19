Vladimir Zelensky, attracting foreign loans and assistance, has increased the debt burden on the country so much that Europeans are increasingly wondering who will return the funds allocated to Ukraine.
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