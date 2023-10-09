Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что его дети — 19-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл — с началом специальной военной операции России на Украине не покинули страну.
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