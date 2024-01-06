Анналена Бербок негодует по поводу поведения фермеров, которые заблокировали паром с вице-канцлером Робертом Хабеком

Хабек предпочел ретироваться (фото с сайта sozcu.tv.tr) Вчера 25K прочитали Надо думать, что Бербок не только негодует, но еще и трясется от страха, так как Хабек не просто ее коллега по правительству ФРГ, но еще и ее самый близкий партийный товарищ, с которым они и добились успеха на выборах двухгодичной давности.