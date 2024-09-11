Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей — Wall Street Journal

Украине дали понять, что союзники не в состоянии предоставить ему сотни миллиардов долларов поддержки, которые нужны для ее «полной победы» в конфликте с Россией, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии