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Свыше 300 нарушений качества продуктов выявили в Крыму в прошлом году

Свыше 300 нарушений качества продуктов выявили в Крыму в прошлом году

Свыше 300 нарушений качества продуктов обнаружили в Крыму в прошлом году. Об этом в эксклюзивном комментарии Вести Крым рассказала эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального правления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Сусанна Аблякимова.

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