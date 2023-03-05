Свыше 300 нарушений качества продуктов выявили в Крыму в прошлом году

Свыше 300 нарушений качества продуктов обнаружили в Крыму в прошлом году. Об этом в эксклюзивном комментарии Вести Крым рассказала эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального правления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Сусанна Аблякимова.