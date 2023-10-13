Шульгинов заявил о способности ОПЕК+ поддержать рынок при усилении ближневосточного конфликта Наталья МарковаСитуация на Ближне Востоке, где произошла эскалация конфликта Израиля с ХАМАСом, обеспокоила трейдеров на рынке нефти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чудовищной силы грохот у Донецка — идёт мощный бой у Авдеевки, армия России наносит невиданный по силе удар по объектам врага у столицы ДНР
- «Бунты» в США: в стране вспыхнули новые забастовки
- Украинские боевики пытались атаковать Крым, а Россия уничтожила их склады с боеприпасами и танки «Абрамсы»: удары по Украине 6 и 7 октября 2023
Свежие комментарии