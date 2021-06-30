Вот что такое дурное влияние: оказалось, что Алишер Моргенштерн вырос на песнях Димы Билана, фанатом которого он был Лидия ГубинаСложно представить, что поколение, которое росло на музыке самых громких исполнителей нулевых, сейчас уже стало совсем независимым и самостоятельно покоряет сцену – речь, например, может идти о новой волне молодых российских музыкантов, для которых авторитетами являются ещё актуальные звезды.