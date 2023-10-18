Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 941 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    ЭТО О Ч Ч Е Н Ь круто- если правда, но ВВП и раньше не лукавил! Если два авианосца будут потоплены то как там будут п...Черное море будут...
  • Александр Николаевич
    С П О Р У - нет! по сравнению с симитами, джахидами и хамасами НАМ крепко повезло с УКРОНАЦИСТАМИ!!!  НО по последним...Чем ударили по бо...
  • Георгий Михалев
    Ну потому и брехня. Здание не пострадало, а вся эта брехня строится именно на якобы разрушенном здании. Это обычная п...Чем ударили по бо...

Израиль опубликовал кадры ракетной атаки на больницу "Аль-Ахли"

Израиль опубликовал кадры ракетной атаки на больницу "Аль-Ахли"

Израильские СМИ показали момент падения ракеты на баптисткий госпиталь в секторе Газа.На оказавшихся в Сети кадрах можно увидеть момент удара и реакцию очевидцев на взрыв, унесший по меньшей мере жизни более 500-т мирных граждан, основу которых составляли женщины и дети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх