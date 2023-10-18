Израиль опубликовал кадры ракетной атаки на больницу "Аль-Ахли"

Израильские СМИ показали момент падения ракеты на баптисткий госпиталь в секторе Газа.На оказавшихся в Сети кадрах можно увидеть момент удара и реакцию очевидцев на взрыв, унесший по меньшей мере жизни более 500-т мирных граждан, основу которых составляли женщины и дети.