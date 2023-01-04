Де’Аарон Фокс забросил победный мяч, попадание Лаури Маркканена под сирену не было засчитано

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс принес своей команде победу над «Ютой» (117:115), исполнив лэй-ап в проходе за 0,4 секунды до конца встречи.
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