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Де’Аарон Фокс забросил победный мяч, попадание Лаури Маркканена под сирену не было засчитано

Де’Аарон Фокс забросил победный мяч, попадание Лаури Маркканена под сирену не было засчитано

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс принес своей команде победу над «Ютой» (117:115), исполнив лэй-ап в проходе за 0,4 секунды до конца встречи.

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