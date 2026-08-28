Моноколесникам ужесточат ответственность за лихачество в ближайшие годы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российские улицы заполонили безбашенные райдеры на моноколесах. Устройство, которое даже со стороны выглядит крайне небезопасно, лихо разгоняется до 90 км/ч, а отважные гонщики рассекают на нем по тротуарам и даже по проезжей части.