Моноколесникам ужесточат ответственность за лихачество в ближайшие годы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российские улицы заполонили безбашенные райдеры на моноколесах. Устройство, которое даже со стороны выглядит крайне небезопасно, лихо разгоняется до 90 км/ч, а отважные гонщики рассекают на нем по тротуарам и даже по проезжей части.
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