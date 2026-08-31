Август (М. Цветаева 8.10.1892 -31.08.1941)

31 августа отмечают день памяти Марины Цветаевой. Август — астры, Август — звезды,Август — гроздиВинограда и рябиныРжавой — август! Полновесным, благосклоннымЯблоком своим имперским,Как дитя, играешь, август.
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Марина Цветаева * * *
И другу на́ руку легло
Крылатки тонкое крыло.
Что я поистине крылата,
Ты понял, спутник по беде!
Но, ах, не справиться тебе
С моею нежностью проклятой!
И, благодарный за тепло,
Целуешь тонкое крыло.
А ветер гасит огоньки
И треплет пёстрые палатки,
А ветер от твоей руки
Отводит крылышко крылатки…
И дышит: душу не губи!
Крылатых женщин не люби!
21 сентября 1916
Марина Цветаева
* * *
Мне ль, которой ничего не надо,
Кроме жаркого чужого взгляда,
Да янтарной кисти винограда, —
Мне ль, заласканной до тла и всласть,
Жаловаться на тебя, о страсть!
Всё же в час как леденеет твердь
Я мечтаю о тебе, о смерть,
О твоей прохладной благодати —
Как мечтает о своей кровати
Человек, уставший от объятий.
1 января 1917
Марина Цветаева
* * *
Мировое началось во мгле кочевье:
Это бродят по ночной земле — деревья,
Это бродят золотым вином — грозди,
Это странствуют из дома в дом — звёзды,
Это реки начинают путь — вспять!
И мне хочется к тебе на грудь — спать.
14 января 1917