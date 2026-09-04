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Павла Деревянко застигли врасплох вопросом о беременности жены

Павла Деревянко застигли врасплох вопросом о беременности жены

Актер не ожидал такого напора от журналистов. Павел Деревянко с женой Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАктер Павел Деревянко и его супруга Зоя Фуць на днях устроили распродажу их бренда одежды в центре Москвы.

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