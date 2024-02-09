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25 умилительных животных, которых «хлебом не корми», только дай показать свой язычок

25 умилительных животных, которых «хлебом не корми», только дай показать свой язычок

Что может быть милее, чем щеночек с высунутым языком? Ничего! Ну, разве что котенок, например, или пандочка… Но у нас нет фаворитов в этой подборке — все милашки просто покорили наши сердца! А получится ли у вас устоять перед очарованием этих животных, демонстрирующих свой язычок? .

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