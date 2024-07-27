В Курской области водитель пострадал после атаки дрона ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль в селе Сергеевка Курской области, в результате инцидента был ранен водитель, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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