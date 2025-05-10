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Петербургский дневник

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На Васильевском острове почтили память героев Великой Отечественной войны

На Васильевском острове почтили память героев Великой Отечественной войны

Церемония прошла на мемориальном кладбище Остров Декабристов, где покоятся жители Ленинграда, погибшие от голода в дни блокады Мероприятие открыл глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев.

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