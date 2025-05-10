На Васильевском острове почтили память героев Великой Отечественной войны

Церемония прошла на мемориальном кладбище Остров Декабристов, где покоятся жители Ленинграда, погибшие от голода в дни блокады Мероприятие открыл глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев.
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