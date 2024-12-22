В Харьковской области в 20-ти километрах от границы ВСУ выстроили линию обороны В наших и украинских пабликах пишут о снижении активности ВСУ в северных и северо-западных районах Харьковской области.
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В Харьковской области в 20-ти километрах от границы ВСУ выстроили линию обороны В наших и украинских пабликах пишут о снижении активности ВСУ в северных и северо-западных районах Харьковской области.
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