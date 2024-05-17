В Белом доме отказались анонсировать возможную поездку Байдена в Швейцарию

В Белом доме не уточнили, поедет ли Байден на встречу по Украине в Швейцарии В Белом доме пока не уточняют, планирует ли президент Соединенных Штатов Джо Байден принять участие в конференции по Украине, которая состоится летом этого года в Швейцарии.