В Белом доме отказались анонсировать возможную поездку Байдена в Швейцарию

В Белом доме не уточнили, поедет ли Байден на встречу по Украине в Швейцарии В Белом доме пока не уточняют, планирует ли президент Соединенных Штатов Джо Байден принять участие в конференции по Украине, которая состоится летом этого года в Швейцарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии