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В Белом доме отказались анонсировать возможную поездку Байдена в Швейцарию

В Белом доме отказались анонсировать возможную поездку Байдена в Швейцарию

В Белом доме не уточнили, поедет ли Байден на встречу по Украине в Швейцарии В Белом доме пока не уточняют, планирует ли президент Соединенных Штатов Джо Байден принять участие в конференции по Украине, которая состоится летом этого года в Швейцарии.

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