Под суд за кражу банковской карты пойдет вокзальный вор из Барабинска

В Барабинске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в краже денег с банковского счета. «Сотрудники уголовного розыска ЛО МВД России на станции Барабинск по горячим следам задержали подозреваемого в хищении денежных средств у 56-летнего жителя города Чулыма, – сообщили авторы ТГ-канала «Транспортная полиция Сибири».
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