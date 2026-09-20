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Русский Днепропетровск

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Катастрофа ВСУ у Красного Лимана: Вместо музыки «Вивальди» для бандеровцев звучит нескончаемый похоронный марш Шопена

Катастрофа ВСУ у Красного Лимана: Вместо музыки «Вивальди» для бандеровцев звучит нескончаемый похоронный марш Шопена

Радомир Маркуш 20 сентября 2026 г., 16:59   Поляки первыми забили в набат из-за надвигающегося разгрома Украины по глупости бандеровского командования ….

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