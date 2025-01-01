С февраля иностранцев будут признавать нежелательными в России, если их дети получат такой статус

С 5 февраля 2025 года в России начнет действовать норма, согласно которой пребывание иностранного гражданина может быть признано нежелательным, если нежелательным будет признано пребывание его несовершеннолетнего ребенка.
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