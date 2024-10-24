Армия Израиля нанесла ответный удар необыкновенной мощи

В ответ на эскалацию израильские ВВС нанесли серию ударов по целям "Хезболлы" в Ливане, включая:- Военно-морскую базу около аэропорта Рафика Харири- Около десяти командно-контрольных комплексов в районе Тира- Штаб спецподразделения "Радван"- Склады боеприпасов и военную инфраструктуру .