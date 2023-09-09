Пашинян - следующий Зеленский Россия отправила в Армению 12 тысяч бойцов ЧВК «Вагнера» для осуществления госпереворота — армянские ТГ-каналы.
Армения на грани новой войны. И переворота?
Комментарии
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Василий Целовальников
Обидно! Но в отношении ОДКБ, Пашинян, очень не прав! Армения, так и не признала НКР и это основная проблема!!!
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11 час.
alik3456 Джексон
Писькой собачий вальс...
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6 час.
alik3456 Джексон
Они по туркам скучают. Ждут новой резни...
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6 час.
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