Полковник Пинчук: В ночь перед покушением была странная тревога. Будто кто-то предупредил. Как отметил политический обозреватель Царьграда, любой, кто бывал на войне или в каких-то экстремальных ситуациях, знает это чувство необъяснимой тревоги.