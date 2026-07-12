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Царьград

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Полковник Пинчук: В ночь перед покушением была странная тревога. Будто кто-то предупредил

Полковник Пинчук: В ночь перед покушением была странная тревога. Будто кто-то предупредил

Полковник Пинчук: В ночь перед покушением была странная тревога. Будто кто-то предупредил. Как отметил политический обозреватель Царьграда, любой, кто бывал на войне или в каких-то экстремальных ситуациях, знает это чувство необъяснимой тревоги.

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