Российские ПВО уничтожили восемь ракет ATACMS над Азовским морем и сбили восемь БПЛА над Черным морем

Также были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны страны успешно отразили ряд террористических атак Украины с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов.