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Единая лига ВТБ. «Енисей» примет УНИКС, МБА сыграет с «Астаной»

В среду, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча. Красноярский «Енисей» примет на своей площадке одного из фаворитов чемпионата казанский УНИКС.

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