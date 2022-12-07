Единая лига ВТБ. «Енисей» примет УНИКС, МБА сыграет с «Астаной»

В среду, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча. Красноярский «Енисей» примет на своей площадке одного из фаворитов чемпионата казанский УНИКС.
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