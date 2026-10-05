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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Поздравляем любимого классного руководителя Черненко Марию Николаевну и весь

Поздравляем любимого классного руководителя Черненко Марию Николаевну и весь педагогический состав школы номер 2 с Днем учителя! 💐📚 От всей души благодарим Вас за труд, любовь к работе, любовь к своим ученикам, за терпение и за веру в каждого из нас.

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