Поздравляем любимого классного руководителя Черненко Марию Николаевну и весь педагогический состав школы номер 2 с Днем учителя! 💐📚 От всей души благодарим Вас за труд, любовь к работе, любовь к своим ученикам, за терпение и за веру в каждого из нас.
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