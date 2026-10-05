Поздравляем любимого классного руководителя Черненко Марию Николаевну и весь педагогический состав школы номер 2 с Днем учителя! 💐📚 От всей души благодарим Вас за труд, любовь к работе, любовь к своим ученикам, за терпение и за веру в каждого из нас.