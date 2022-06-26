Блокада Калининграду не грозит: Глава региона сделал заявление о транзитных мощностях

Алиханов рассказал о наличии морских провозных мощностей. "Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чём", - написал калининградский глава в своём Telegram-канале.
Алиханов рассказал о наличии морских провозных мощностей. "Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чём", - написал калининградский глава в своём Telegram-канале.
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