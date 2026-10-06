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Царьград

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Королев: Тверская область получит 322 млн рублей на культуру

Королев: Тверская область получит 322 млн рублей на культуру

Губернатор Тверской области Виталий Королев открыл творческий сезон 2026/27 в обновленном Западнодвинском культурно-досуговом центре.

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