«Как к себе домой»: SHAMAN объяснил, почему не боится давать концерты в горячих точках

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN не боится ездить в новые регионы страны и давать там концерты, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, поскольку главное — это люди.
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