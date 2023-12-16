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Михайловский ГОК работает в штатном режиме после атаки украинских беспилотников

Михайловский ГОК работает в штатном режиме после атаки украинских беспилотников

Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) имени Варичева в Курской области, подача электричества на один из объектов которого оказалась нарушена в результате атаки украинских беспилотников, вновь работает в штатном режиме.

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