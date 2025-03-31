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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 вдохновлялись визуальным стилем и музыкой Studio G...

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 вдохновлялись визуальным стилем и музыкой Studio G...

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 вдохновлялись визуальным стилем и музыкой Studio GhibliВ то время как французская студия Sandfall Interactive ранее в этом месяце раскрыла некоторые из своих источников вдохновения для игрового процесса предстоящей пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, оказывается, что вдохновение лежит еще глубже… источник#Studio_Ghibli.

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