Более 100 студентов посетили экскурсии по павильону №1 «Центральный» на ВДНХ

В рамках конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» для студентов отраслевых вузов провели ряд экскурсий по объекту проекта – победителя 2024 года в номинации «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования».
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