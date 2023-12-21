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AT: Франция отказалась поставлять Leclerc ВСУ из-за провала AMX-10RC

AT: Франция отказалась поставлять Leclerc ВСУ из-за провала AMX-10RC

Экс-помощник заместителя министра обороны Америки Стивен Брайен в публикации для Asia Times заявил об отказе Франции поставлять Украине свои основные боевые танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC на поле боя.

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