Мемы недели: часть первая

Смешного накопилось так много, что в один выпуск оно не влезлоЗа минувшие семь дней набралось столько удачных шуток, мемов и забавных картинок, что всю подборку пришлось разбить на две части.
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