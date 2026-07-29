Президент Аргентины Милей заявил, что правительства США и Бразилии финансируют кампанию против сборной страны

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что критика в адрес национальной команды во время чемпионата мира-2026 была частью скоординированной кампании, которую финансировали Демократическая партия США, а также правительства Бразилии и Мексики.
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