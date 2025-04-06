Сайты 12 зарубежных хостинг-провайдеров заблокированы в России

По решению Роскомнадзора в России заблокированы сайты 12 крупных иностранных хостинг-провайдеров. Санкция применена в связи с неисполнением этими компаниями российского закона о "приземлении", в понедельник, 7 апреля, "Известия" со ссылкой на сведения из пресс-службы ведомства.