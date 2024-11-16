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СвДП хочет вынести на голосование Бундестага вопрос о передаче ВСУ ракет Taurus

СвДП хочет вынести на голосование Бундестага вопрос о передаче ВСУ ракет Taurus

Global Look Press/Gene Blevins Вышедшая из правящей коалиции Свободная демократическая партия Германии (СвДП) хочет еще до досрочных парламентских выборов вынести на голосование Бундестага вопрос о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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