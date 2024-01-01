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Шуфутинский и Чеботина внезапно пострадали вслед за Киркоровым после «голой» вечеринки Ивлеевой

Шуфутинский и Чеботина внезапно пострадали вслед за Киркоровым после «голой» вечеринки Ивлеевой

Список звезд, пострадавших после голой вечеринки Анастасии Ивлеевой, внезапно увеличился. Как стало известно «МК», среди тех, кого коснулись последствия «сатанинского действа» блогерши, оказались певица Люса Чеботина и 75-летний «король шансона» Михаил Шуфутинский.

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