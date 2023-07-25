Опросы показывают острое желание обычных людей снизить непомерные суммы до приемлемого уровня

Не нужно опускать руки... и ноги... ИДИ И ГОЛОСУЙ! Дармоедам выгодно, чтобы люди не ходили на выборы. Отсюда такие комменты, как ваш. Как там вы сказали? "Через год сидит кабан..."?

Дмитрий Бакланов

Лжа."Отзыв выборных должностных лиц предусмотрен в законодательстве более трети штатов США. Для применения процедуры отзыва требуется разное число подписей: например, «25 % от числа поданных голосов на последних выборах соответствующего должностного лица (Аляска, Алабама, Колорадо, Вашингтон, Висконсин) либо 12 % от этого числа (Калифорния)» [4]. Применяется отзыв в США нечасто из-за процедурных трудностей: подписи должны быть собраны в короткий срок в нотариально удостоверенной форме, к тому же в случае отклонения избирателями предложения об отзыве на инициаторов голосования возлагается возмещение расходов по его проведению."