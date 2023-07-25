Медвежий угол

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Опросы показывают острое желание обычных людей снизить непомерные суммы до приемлемого уровня

Опросы показывают острое желание обычных людей снизить непомерные суммы до приемлемого уровня

"Лишить депутатов всех льгот и перевести на МРОТ" - треть населения России "ЗА" Процесс разделения россиян на богатых и нищих набирает обороты.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Не нужно опускать руки... и ноги... ИДИ И ГОЛОСУЙ!  Дармоедам выгодно, чтобы люди не ходили на выборы. Отсюда такие комменты, как ваш. Как там вы сказали? &quot;Через год сидит кабан...&quot;?
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Лжа.&quot;Отзыв выборных должностных лиц предусмотрен в законодательстве более трети штатов США. Для применения процедуры отзыва требуется разное число подписей: например, «25 % от числа поданных голосов на последних выборах соответствующего должностного лица (Аляска, Алабама, Колорадо, Вашингтон, Висконсин) либо 12 % от этого числа (Калифорния)» [4]. Применяется отзыв в США нечасто из-за процедурных трудностей: подписи должны быть собраны в короткий срок в нотариально удостоверенной форме, к тому же в случае отклонения избирателями предложения об отзыве на инициаторов голосования возлагается возмещение расходов по его проведению.&quot;
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56 мин.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Гурулев он от Бурятии избирался
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47 мин.

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