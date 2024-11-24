«Просветлённый» старец предостерёг о Трёх Днях Тьмы и грядущих изменениях на планете!

Юрий Ильинов Это не блеф. Украинский конфликт вступает в решающую фазу. Третья мировая уже началась Запад запускает ракеты по России, в очередной раз угрожая Третьей мировой войной, пишет Daily Mail. Кремль предупреждает, что западная поддержка Украины может привести к "столкновению между ядерными державами". И это не блеф. Россия предупредила, что британская поддержка Украины может "привести к столкновению между ядерными державами". Президент Владимир Путин выступил с серьезной угрозой, поклявшись запустить больше гиперзвуковых ракет по расположенным на Украине целям. Посол России в Великобритании Андрей Келин упомянул данное Вашингтоном и поддержанное Лондоном и Парижем разрешение использовать западные ракеты против объектов в России. Посол предупредил, что "это серьезно обостряет ситуацию" и "может привести к столкновению между ядерными державами". На этой неделе в Кремле заявили, что Россия "вправе" наносить удары по "военным объектам тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против наших объектов". Российский лидер озвучил эту плохо завуалированную угрозу в адрес Запада после того, как США дали Киеву разрешение на применение ракет ATACMS против российских и северокорейских вооруженных сил на территории России (присутствие войск КНДР на территории России не подтверждается российскими официальными источниками. — Прим. ИноСМИ). После того как в четверг Россия нанесла удар по украинскому городу Днепропетровску экспериментальной гиперзвуковой ракетой, Путин приказал начать серийное производство "неудержимого" "Орешника", способного, как считается, достичь Великобритании менее чем за 20 минут. "Противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну: испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийное производство", — заявил Путин. На фоне растущих опасений эскалации посол Келин заявил Sky News, что Великобритания теперь "напрямую вовлечена" в конфликт на Украине. Ее ракеты Storm Shadow, как сообщалось, были использованы для нанесения ударов по целям на российской территории. По словам источников, разрешение на использование британских ракет дальнего радиуса было дано после одобрения Вашингтоном применения американских ракет ATACMS. "Безусловно, Франция и Великобритания теперь напрямую вовлечены в этот конфликт, поскольку эти запуски не могут происходить без персонала НАТО или британских инструкторов, — отметил Келин. — Американская администрация при поддержке Франции и Великобритании приняла сознательное решение нанести эти удары, что серьезно обостряет ситуацию и может привести к столкновению между ядерными державами". В Пентагоне сообщили Украине, что северокорейцы, укрепляющие рубежи на территории России, стали "законной целью" (присутствие войск КНДР на территории России не подтверждается российскими официальными источниками. — Прим. ИноСМИ). В Кремле, однако, заявили, что прилагают "максимум усилий", чтобы избежать ядерного конфликта. Это предварялось сообщениями о том, что на этой неделе Москва обновила свою ядерную доктрину. Новая редакция документа позволяет российским стратегическим силам развернуть свое разрушительное оружие, если России или Белоруссии будет угрожать неядерное государство, поддерживаемое ядерной державой. Согласно обновленной доктрине, к угрозам, которые могут послужить основанием для ядерного ответа со стороны российского руководства, теперь относятся атака конвенциональными ракетами, беспилотниками или другими летательными аппаратами. "Мы подчёркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта", — добавил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Юрий Ильинов Спустя день после запуска по территории Украины ракеты нового типа Путин также заявил, что Москва проведет новые испытания гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" в "боевых условиях". "Мы будем эти испытания продолжать, в том числе в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России", — заявил он на транслировавшемся в прямом эфире совещании с руководством Минобороны. По словам Путина, хотя новая ракета не является межконтинентальной, она настолько мощна, что применение нескольких таких ракет с обычными боеголовками в одной атаке может быть столь же разрушительным, как и удар стратегическим или ядерным оружием. Россия запустила ракету нового поколения по украинскому городу Днепропетровску рано утром в четверг. Этот удар стал серьезной эскалацией в плане использования вооружений в длящемся почти три года конфликте. Глава российского государства также распорядился запустить в серийное производство ракету, которая летит со скоростью 10 Махов — в 10 раз больше скорости звука. "Россия разрабатывает подобные передовые системы", — добавил он. "Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято", — заявил Путин, отметив "особую силу этого оружия, его мощь". "Система оружия, которая была вчера испытана, является ещё одним надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета России", — добавил он, отметив, что ни одна страна в мире не обладает подобными ракетными технологиями. Хотя Путин и признал, что другие государства вскоре разработают схожие вооружения, он сказал: "Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно". Его тщательно срежиссированная встреча с министром обороны и высокопоставленными чиновниками, отвечавшими за разработку ракеты, состоялась в конце недели, на протяжении которой украинский конфликт переживал стремительную эскалацию. На недавнем видео бывший командующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал угрозу. На церемонии вручения премии "Украинской правды" Залужного (ныне посла Украины в Лондоне) спросили, можно ли избежать Третьей мировой войны. "Скорее всего, мой ответ вам не понравится. Но я лишь человек, который знает военную науку и военную историю. Я считаю, что сейчас, в 2024 году, мы можем абсолютно точно считать, что Третья мировая война уже началась", — заявил экс-главнокомандующий ВСУ. По его словам, Украина отныне противостоит не только России. "Перед Украиной теперь солдаты из Северной Кореи. Будем честны: иранские "Шахеды" [беспилотники-камикадзе] уже убивают мирных жителей на Украине — совершенно открыто, без всякого стеснения (Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине. — Прим. ИноСМИ). Ракеты северокорейского производства уже летят на Украину, и они открыто заявляют об этом (информация об участии КНДР в российской спецоперации не подтверждается официальными источниками. — Прим. ИноСМИ)", – пояснил он. Под командованием 51-летнего Залужного украинским войскам удалось остановить российскую армию, намеревавшуюся взять Киев за три дня. Путин заявил, что пуск "Орешника" стал прямым ответом на то, что ВСУ впервые применили при ударе против российской территории ракеты, поставленные США и Великобританией. В своем обращении к гражданам России Путин заявил, что Москва вправе наносить ракетные удары по военным объектам стран, чье оружие использует Украина, в частности США и Великобритании.